Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Mimar Faruk Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, tarafların ateşlediği silahlardan çıkan kurşunlarla isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Çevredeki bir aracın da zarar gördüğü olayla ilgili inceleme başlatılırken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Muhabir: Haber Merkezi