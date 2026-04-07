Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi sürecinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından eylem sürecini sürdürüyor. Sendika, alınan karar doğrultusunda Çarşamba günü bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirecek.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, eylemin daha önce ilan edilen mücadele programının ikinci adımı olduğu vurgulandı. Buna göre, Eğitim-Sen üyeleri 8 Nisan Çarşamba günü işyerlerinde tüm gün iş bırakarak taleplerini dile getirecek.

Eylem kapsamında başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok ilde üyeler belirlenen noktalarda bir araya gelecek. Ankara’da Eğitim-Sen Genel Merkezi, İstanbul’da 2 No’lu Şube, İzmir’de ise 1 No’lu Şube önünde buluşmalar yapılacak. Diğer illerde ise üyeler kendi işyerlerinde iş bırakma eylemini gerçekleştirecek.

Eğitim-Sen açıklamasında, “emekten gelen gücün kullanılacağı” belirtilirken, tüm demokratik kamuoyu ve kurumlara da dayanışma çağrısı yapıldı.

Sendika yetkilileri, toplu sözleşme sürecinde yaşanan anlaşmazlıkların çözülmemesi halinde eylemlerin artarak devam edebileceğinin sinyalini verdi.