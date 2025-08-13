Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Marmara bölgelerinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı. Özellikle sahil kesimlerinde yaşamı olumsuz etkileyebilecek hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, rüzgarların öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden saatte 50 ila 75 kilometre hızla eseceği, bazı bölgelerde ise kısa süreli olarak 90 km/saat’e ulaşabileceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinden itibaren Marmara’da, gece saatlerinde ise Kuzey Ege’de etkisini yitirmesi bekleniyor.

Yetkililer, olası ağaç ve direk devrilmeleri, çatı uçmaları, deniz ulaşımında aksamalar ve hava kirliliğinin dağılmaması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.

Valilikler ve Belediye ekipleri, olası acil durumlara karşı hazırlıklarını artırırken; balıkçılar ve deniz ulaşımıyla ilgili işletmelerin gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiği belirtildi.