Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Ege Mahallesi'nde belediye tarafından trafiğin akışını daha düzenli hale getirmek için yol çizgi boyama çalışmaları yapılıyor.

Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında özellikle kavşaklar, yaya geçitleri ve park alanlarında yol çizgileri yenileniyor. Bu sayede hem araç trafiğinin daha düzenli ilerlemesi sağlanıyor hem de yayaların geçiş noktaları daha görünür hale geliyor.

Mamak Belediyesi yetkilileri, ilçede yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız süreceğini ifade ederek, vatandaşların güvenliğini önceleyen bu tür uygulamalara önümüzdeki dönemde de devam edileceğini belirtti.