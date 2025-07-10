Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde gece saatlerinde yaşanan 4.6 büyüklüğündeki depremin ayrıntılarını paylaştı. Saat 01.54’te meydana gelen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

Depremin Merkez Üssü ve Derinliği

AFAD’ın verilerine göre, deprem yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin merkez üssü Ege Denizi açıkları olarak belirlenirken, sarsıntı başta İzmir, Aydın ve çevre iller olmak üzere birçok noktada hissedildi.

AFAD’tan İlk Açıklama

AFAD, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

“Ege Denizi açıklarında saat 01.54’te 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz.” Özgür Özel'den cezaevi ziyareti sonrası sert açıklamalar! İçeriği Görüntüle

İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Vatandaşlardan Endişeli Bekleyiş

Geceyi uykusuz geçiren vatandaşlar, artçı sarsıntı olup olmayacağı yönünde bilgi bekliyor. Sosyal medyada birçok kullanıcı, depremi hissettiklerini ve kısa süreli paniğe kapıldıklarını ifade etti.

Uzmanlardan Açıklama Bekleniyor

Depremin ardından gözler şimdi uzman açıklamalarına çevrildi. Deprem uzmanları, bölgedeki hareketliliğin izlenmesi gerektiğini belirtiyor. Ege Bölgesi'nin aktif fay hatları üzerinde bulunduğu bilinirken, uzmanlar olası artçılar için dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.