Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde gece saatlerinde yaşanan 4.6 büyüklüğündeki depremin ayrıntılarını paylaştı. Saat 01.54’te meydana gelen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.
Depremin Merkez Üssü ve Derinliği
AFAD’ın verilerine göre, deprem yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin merkez üssü Ege Denizi açıkları olarak belirlenirken, sarsıntı başta İzmir, Aydın ve çevre iller olmak üzere birçok noktada hissedildi.
AFAD’tan İlk Açıklama
AFAD, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:
“Ege Denizi açıklarında saat 01.54’te 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz.”
İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
Vatandaşlardan Endişeli Bekleyiş
Geceyi uykusuz geçiren vatandaşlar, artçı sarsıntı olup olmayacağı yönünde bilgi bekliyor. Sosyal medyada birçok kullanıcı, depremi hissettiklerini ve kısa süreli paniğe kapıldıklarını ifade etti.
Uzmanlardan Açıklama Bekleniyor
Depremin ardından gözler şimdi uzman açıklamalarına çevrildi. Deprem uzmanları, bölgedeki hareketliliğin izlenmesi gerektiğini belirtiyor. Ege Bölgesi'nin aktif fay hatları üzerinde bulunduğu bilinirken, uzmanlar olası artçılar için dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.