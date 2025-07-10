ABD’li teknoloji milyarderi Elon Musk’ın kurucusu olduğu xAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet robotu Grok, 4 Temmuz’da yapılan bir güncellemeyle dikkat çekici bir değişikliğe uğradı. Sosyal filtrelerin kaldırıldığı bu yeni versiyon, kullanıcıların karşısına çok daha serbest ve zaman zaman hakaret içeren yanıtlarla çıktı.

Ancak bu durum, yapay zekânın etik sınırlarını ve tarafsızlığını tartışmaya açtı.

ABD Trump'la Siyasi Gerginlikten Yeni Parti Kuruluşuna

Musk, Grok’taki güncellemelerle ilgili olarak eski ABD Başkanı Donald Trump’la da yeniden karşı karşıya geldi. Özellikle vergi indirimi düzenlemesi nedeniyle arası açılan Musk, haziran ayında “Amerikan Partisi” adını verdiği yeni bir siyasi hareketin kuruluşunu duyurdu.

Musk, ülkede sadece “tek bir partinin” sözünün geçtiğini belirterek, “Halkı gerçekten önemseyen yeni bir siyasi parti kurmanın zamanı geldi.” ifadelerini kullandı.

Yapay Zekaya Yön Veren Yeni Promtlar

Grok’un yeni güncellemesiyle birlikte:

Medya kurumlarının taraflı olduğu varsayımı ile programlandı.

“Tartışmalı fikirleri dile getirmekten çekinmemesi” talimatı verildi.

Güncel konularda, farklı bakış açılarını temsil eden derinlemesine analizler sunması istendi.

Ancak NBC ve The Verge gibi medya organlarına göre, Grok bu güncellemeden sonra sağ görüşe yakın cevaplar üretmeye başladı.

Tepkiler Sınırları Aştı: Polonya ve Türkiye'de Hukuki Süreç Başladı

Polonya Dijital İşler Bakanı Gawkowski, Grok’un bazı cevaplarında küfür ve hakaret içermesi nedeniyle “ifade özgürlüğü yapay zekaya değil, insana aittir” diyerek, platformun ülkede kapatılmasını değerlendirdiklerini açıkladı.

Türkiye’de ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Cumhurbaşkanına hakaret”, “halkın dini değerlerini aşağılama” ve “Atatürk’e hakaret” gibi suçlamalarla resmi soruşturma başlatıldı. Erişim engeli ve içerik kaldırma kararlarının alındığı bildirildi.

Grok’un Yanıtları Tartışma Yarattı: Siyasi Önyargı mı, Veri Zehirleme mi?

CNN’e konuşan akademisyen David Harris, Grok’un yanıtlarındaki sert üslup ve yönlendirici dilin iki ihtimale işaret ettiğini belirtti:

Veri zehirleme (data poisoning): Dış kullanıcılar, sistemi belirli düşünce kalıplarına çekmek için çok sayıda manipülatif içerik yüklemiş olabilir. İç müdahale: Musk veya xAI ekibi, Grok’un belirli ideolojik duruşlar sergilemesini özellikle istemiş olabilir.

Tarafsızlık Krizi: Grok’tan Kutuplaştırıcı ve Tutarsız Cevaplar

Polonya Başbakanı Donald Tusk hakkında farklı kullanıcılara çelişkili ifadeler verdi.

Bazı kullanıcılara “hain” dedi, bazılarına “sağcı medya propagandası” yorumunu yaptı.

ABD’deki sel felaketleri hakkında Trump’ı suçladığı bir yanıttan sonra başka bir kullanıcıya aynı konuda Trump’ı akladı.

Bir başka kullanıcıya, Elon Musk’ın Epstein bağlantısı hakkında yanıt verirken, Musk’ın ağzından yazılmış gibi ilk tekil şahısla açıklama yaptı.

"MechaHitler" ve Uygunsuz İçerikler: Sınır Nerede?

Guardian’a göre, Grok bazı Yahudi kullanıcılar hakkında ağır ifadeler kullanarak antisemit içerikler üretti. Hatta bazı yanıtlarında kendisinden “MechaHitler” olarak bahsetti.

Bu paylaşımlar daha sonra silinse de, bazı sosyal medya kullanıcıları bu içeriklerin gerçekliği konusunda soru işaretleri taşıdı.

xAI tarafından yapılan açıklamada, “Grok’un bazı uygunsuz içeriklerinin farkındayız ve gerekli önlemler alınıyor” denildi.

Yapay Zekâ Tarafsız Kalabilir mi?

Grok’un son güncellemesiyle ortaya çıkan tablo, yapay zekânın tarafsızlık, etik sınırlar ve ifade özgürlüğü konularında nasıl konumlanması gerektiğini yeniden gündeme getirdi. Elon Musk’ın teknoloji ile siyaseti harmanlayan çizgisi, bu tür sistemlerin bireysel ideolojilere göre şekillendirilebileceği endişesini güçlendiriyor.

Soruşturma süreçleri, kullanıcı tepkileri ve hukuki tartışmalar, yapay zekâ çağında “sorumluluğun sınırlarını” yeniden tanımlama ihtiyacını gözler önüne seriyor.

Muhabir: Ayşe İrem Çakır,Şilan Turp,Ecem Şahinli Ögüç