AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazze konusundaki duruşunu ve küresel liderliğini öne çıkardı.

Efkan Ala, açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “insanlığın sessizliğe gömüldüğü bir çağda, küresel vicdanın sesi” olduğunu belirtti. Erdoğan’ın Gazze’de yaşanan insani dramı dünya kamuoyuna cesaretle duyurduğunu vurgulayan Ala, bu kararlı tutumun “sessizlerin sesi” olduğunu ifade etti.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, insanlığın sessizliğe gömüldüğü bir çağda, küresel vicdanın sesi olarak Gazze’nin feryadını duymuş; bu feryadı, tüm insanlığa duyurmak için cesaretle ve kararlılıkla mücadele etmiştir." – Efkan Ala

"Türkiye’nin Tarihten Gelen Kimliği Bu İradenin Temelidir"

Ala, açıklamasının devamında Erdoğan’ın Filistin konusundaki kararlı duruşunun, Türkiye'nin tarihsel kimliği ve medeniyet değerlerinin bir yansıması olduğunu belirtti. Merhamet, adalet ve dayanışma gibi ilkelere dayanan bu yaklaşımın, sadece bölgesel değil küresel bir vicdan çağrısı olduğuna dikkat çekti.

"Türkiye, bu anlayışla, küresel vicdanın yeniden uyanması için çağrısını sürdürmekte; insanlığın unutmaya meylettiği değerleri yeniden hatırlatmaktadır." – Efkan Ala

Uluslararası Platformlarda Güçlü Liderlik

Efkan Ala ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin meselesindeki kararlı tutumunun yalnızca sözde kalmadığını; ikili ve çok taraflı diplomatik görüşmelerde somut adımlarla desteklendiğini vurguladı. Erdoğan’ın uluslararası arenadaki liderliğinin, özellikle Gazze konusunda Türkiye’nin insani diplomasi anlayışını yansıttığını söyledi.