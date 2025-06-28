Teknoloji ve Donanım Ayrıntıları

Zorlu Mühendislik Başarısı

Araştırma ekibi, saf amonyak plazma ile ateşleme, sürekli yanma, amonyağın hidrojenle parçalanması ve hidrojen-amonyak karışımının içten yanmalı motorlarda dengeli ve kontrollü yanmasını sağlayarak birçok teknik engeli aştı .

Daha Yeşil Taşımacılığa Geçişte Dönüm Noktası

  • Yangın sırasında neredeyse sıfır CO₂ emisyonu

  • Azot oksit (NOₓ) emisyonları etkin şekilde kontrol edildi

  • Uzmanların değerlendirmesine göre, saf amonyaklı gemiler su taşımacılığında; amonyak-hidrojen yakıt karışımı ise kara taşımacılığı, endüstriyel kazanlar ve yakıt hücrelerinde kullanılmak üzere büyük potansiyele sahip .

Küresel Yeşil Deniz Taşımacılığına Etkisi

  • Japonya ve Norveç gibi ülkelerde geliştirilen amonyaklı gemi projelerinin yanında, bu deneme Çin için bir kilometre taşı .

  • Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tahminlerine göre, 2050'de deniz taşımacılığı enerji talebinin yaklaşık %45'ine amonyak kaynaklı yakıtlar katkı sağlayabilir.

Fotoğraf: english.news

Muhabir: Uğurcan Bayrakdar