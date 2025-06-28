Teknoloji ve Donanım Ayrıntıları
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200 kW yüksek hızlı gaz içten yanmalı jeneratör
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İki adet 100 kW itici motor ve ikili pervane sistemi
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Tam yüklendiğinde 50 ton kapasite ve yaklaşık 10 knot hız
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Saf amonyakla sağlanan tamamen karbon-sıfır yanma; yan ürünler yalnızca su ve azot
Zorlu Mühendislik Başarısı
Araştırma ekibi, saf amonyak plazma ile ateşleme, sürekli yanma, amonyağın hidrojenle parçalanması ve hidrojen-amonyak karışımının içten yanmalı motorlarda dengeli ve kontrollü yanmasını sağlayarak birçok teknik engeli aştı .
Daha Yeşil Taşımacılığa Geçişte Dönüm Noktası
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Yangın sırasında neredeyse sıfır CO₂ emisyonu
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Azot oksit (NOₓ) emisyonları etkin şekilde kontrol edildi
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Uzmanların değerlendirmesine göre, saf amonyaklı gemiler su taşımacılığında; amonyak-hidrojen yakıt karışımı ise kara taşımacılığı, endüstriyel kazanlar ve yakıt hücrelerinde kullanılmak üzere büyük potansiyele sahip .
Küresel Yeşil Deniz Taşımacılığına Etkisi
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Japonya ve Norveç gibi ülkelerde geliştirilen amonyaklı gemi projelerinin yanında, bu deneme Çin için bir kilometre taşı .
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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tahminlerine göre, 2050'de deniz taşımacılığı enerji talebinin yaklaşık %45'ine amonyak kaynaklı yakıtlar katkı sağlayabilir.
Fotoğraf: english.news