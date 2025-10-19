Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safranın hasadı başladı. Bu yıl kilosu 600 bin TL’ye satılması planlanan safran, sağlık dostu özellikleri ve kozmetik, boya ile ilaç sektöründe kullanım alanlarıyla dikkat çekiyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu’da, safran hasadı Yukarı Çiftlik Köyü Keten Mahallesi’ndeki tarlalarda başladı. Safran üreticisi İsmail Yılmaz, ağustos sonlarında ekilen safran bitkisinin, havaların soğuması ve yağmurun ardından kasım ortasına kadar çiçeklendiğini belirtti. Yılmaz, “Safran çiçeklenmesi tamamen hava koşullarına bağlı. 13-15 dereceye kadar düşen sıcaklıklarda çiçeklenme başlıyor ve yaklaşık bir ay devam ediyor. Safran, depresyon, Alzheimer ve bazı göz hastalıklarında koruyucu etkiye sahip. Ayrıca çay ve yemeklerde kullanılabiliyor” dedi.

Safranbolu’da 100 dönümün üzerinde safran ekimi bulunuyor ve üretimden 50-55 kilogram ürün elde edilmesi öngörülüyor. Bu yılki hasadın safran severlere ve sektöre önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.