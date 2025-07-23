Donald Trump, Obama'nın 2016 seçimlerinde Rusya’nın kendisini desteklediği iddialarını kasten gündeme taşıdığını savundu. Konuya ilişkin net ifadeler kullanan Trump:

“Obama suçüstü yakalandı. Seçimi manipüle etmeye çalıştı. Bu, vatana ihanettir.”

“Bana karşı kurulan bu komplonun başında Obama vardı. Artık bu çeteyi ortaya çıkarmanın vakti geldi.” dedi.

İstihbarat Raporu: Tulsi Gabbard’ın Açıklamaları Gündemde

Trump açıklamalarında, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard tarafından yayımlanan ve gizliliği kaldırılan yeni rapora dikkat çekti. Bu raporda, 2016 seçimlerine dair Obama yönetiminin bazı bilgileri kamuoyundan sakladığı öne sürülüyor.

Trump, söz konusu belgelerin Obama’yı "çete lideri" gibi gösterdiğini savunarak, dönemin başkan yardımcısı Joe Biden ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ı da olayın parçası olmakla suçladı.

ABD Siyasetinde Yeni Gerilim Dalgası

Trump’ın sert çıkışı, ABD’de zaten gergin olan siyasi atmosferi daha da alevlendirdi. “Vatana ihanet” gibi ağır bir suçlama, hukuki ve siyasi tartışmaların önünü açarken, uzmanlar Trump’ın bu çıkışlarının yaklaşan seçim süreci öncesi bir strateji olabileceğini değerlendiriyor.