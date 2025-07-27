İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görevli Ahmet Daşdanbek hakkında ortaya atılan rüşvet iddialarına ilişkin harekete geçti. Bazı basın yayın organlarında yer alan ve para sayma görüntülerine dayandırılan haberler üzerine, savcılık tarafından resen (kendiliğinden) soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinden Ahmet Daşdanbek hakkında bugün bazı medya organlarında rüşvet aldığı şüphesini ortaya koyan para sayma görüntülerine dair çıkan haberler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Görüntülerin içeriğine ve iddiaların doğruluğuna ilişkin detaylı incelemenin yürütüldüğü belirtildi. Savcılık kaynakları, soruşturmanın titizlikle sürdürüleceğini ve kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti.

Olayın ardından sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı bulan görüntüler, Diyanet yetkililerinin de açıklama yapmasına neden olabilir. Soruşturmanın seyri ve elde edilecek bulguların ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.