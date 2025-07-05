İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da forma giyen 28 yaşındaki Portekizli futbolcu Diogo Joto, geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Futbol dünyasını yasa boğan olayın ardından Joto, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Portekizli yıldızın cenaze töreninde takım arkadaşları gözyaşlarına hakim olamayarak ayakta durmakta güçlük çekti.

Ne Olmuştu?

Portekizli forvet, İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasında kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Andre Silva ile birlikte hayatını kaybetmişti. Diogo Joto henüz yeni evlenmişti ve 3 çocuğu vardı.