Dezenformasyonla Mücadele Merkezi; resmi sosyal medya platformu X üzerinden, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan "Türkiye, İsrail'e ilk 5 ayda 393,7 milyon dolarlık ihracat yaptı" iddiasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan "Türkiye, İsrail'e ilk 5 ayda 393,7 milyon dolarlık ihracat yaptı" iddiası tümüyle yalan ve dezenformasyon ürünüdür. Bu kasıtlı çarpıtma, kamuoyunu manipüle etme ve devletimizin resmî kurumlarını itibarsızlaştırma çabasından başka bir şey değildir."

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan "Türkiye, İsrail'e ilk 5 ayda 393,7 milyon dolarlık ihracat yaptı" iddiası tümüyle yalan ve dezenformasyon ürünüdür. Bu kasıtlı çarpıtma, kamuoyunu manipüle etme ve devletimizin resmî kurumlarını… pic.twitter.com/MJRnVIhFHd — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) July 5, 2025