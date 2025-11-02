Süper Lig’in dev derbisinde nefes kesen anlar yaşandı. Vodafone Park’ta Beşiktaş karşısında maça kötü başlayan Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü mücadelede 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında Beşiktaş etkili başladı. Siyah-beyazlılar, 5. dakikada El Bilal Touré’nin ve 22. dakikada Emirhan Topçu’nun golleriyle 2-0 öne geçti. Ancak Fenerbahçe pes etmedi.

26.dakikada Orkun Kökçü’nün kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kalan sarı-lacivertliler, buna rağmen oyunun kontrolünü eline aldı. 32. dakikada İsmail Yüksek’in golüyle fark bire indi. İlk yarının uzatma dakikalarında sahneye çıkan Marco Asensio skoru 2-2’ye getirdi.

İkinci yarıda iki takım da üstünlük golü için mücadele etti. Dakikalar 83’ü gösterdiğinde Jhon Durán, Fenerbahçe’yi öne geçiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu belirledi: 3-2.

Fenerbahçe bu sonuçla hem derbide büyük bir geri dönüşe imza attı hem de zirve yarışında kritik bir galibiyet aldı. Taraftarlar, maç sonunda takımlarını uzun süre ayakta alkışladı.