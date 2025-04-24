Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olan Denizlispor, tarihinin en zor sezonlarından birini geçiriyor. 3. Lig 4. Grup’ta son haftaya girerken, amatör kümeye düşme korkusuyla karşı karşıya kalan yeşil-siyahlı ekip, ligde kalmak için son bir çaba harcıyor. Bu sezon, Süper Lig geçmişinden eski futbolcularından Tiago Lopes’e olan borcu nedeniyle FIFA tarafından 6 puanı silinen Denizlispor, puan tablosunda dibe demir atmıştı. Ancak, ikinci yarıda genç futbolcularının ve taraftarının desteğiyle mücadeleye tutunan kulüp, son haftaya kadar umudunu korumayı başardı.

Ligde 20 puanla sondan ikinci sırada bulunan Denizlispor, son hafta oynayacağı Niğde Belediyespor karşılaşmasında galip gelir ve Edirnespor, Büyükçekmece Tepecikspor gibi rakipleri puan kaybederse, ligde kalmayı başaracak. 22 puanı bulunan Edirnespor, deplasmanda Play-Off potasındaki Ağrı 1970 Spor’la karşılaşırken; 21 puanı bulunan Büyükçekmece Tepecikspor da deplasmanda Kahramanmaraş İstiklalspor ile karşılaşacak.

Denizlispor, 6 puanının silinmemesi durumunda çoktan ligde kalmayı garantilemiş olacaktı. Ancak, tarihi borç yükü ve transfer yasağı gibi engellerle karşı karşıya kalan kulüp, 2021’de Süper Lig’den düşmesinin ardından 4 yıl boyunca transfer yasağı nedeniyle kadrosunu güçlendirememişti. Şimdi, tüm gözler son haftaya çevrilmiş durumda. Eğer Denizlispor, Niğde Belediyespor'u mağlup ederse, zorlu sezonu ligde kalmayı başararak tamamlayacak.

Denizlispor, son hafta için umutlarını kaybetmiş değil ve taraftarının desteğiyle tarihinin en zorlu kurtuluş mücadelesine imza atmaya hazırlanıyor.