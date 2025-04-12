Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli'nin Çivril ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, 12 Nisan 2025 tarihinde saat 04.37’de kaydedildi.

Depremin merkez üssünün Çivril ilçesi olduğu belirtilirken, yerin 7,06 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Vatandaşlar, sabaha karşı meydana gelen sarsıntıyla kısa süreli panik yaşarken, yetkililer gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. AFAD ve ilgili kurumlar, bölgede olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Denizli’de zaman zaman yaşanan depremler nedeniyle bölge, Türkiye’nin aktif fay hatları arasında yer almasıyla dikkat çekiyor.