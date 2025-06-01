Denizli’nin Çal ilçesindeki Ortaköy Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 100 yıllık tarihi Ortaköy İlkokulu, gece saatlerinde çıkan yangında tamamen yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi’nde Cumhuriyet’in ilk yıllarında inşa edilen 2 katlı ahşap Ortaköy İlkokulu’nda saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Uzun süredir kullanılmayan ve taşımalı eğitime geçilmesiyle boş kalan okul binasında çıkan yangın kısa sürede tüm yapıyı sardı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ancak bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ve jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.