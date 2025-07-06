Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bugün vasıl olduğumuz Aşure Günü'nün Alevi-Bektaşi kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şah-ı Şehidan Hazreti Hüseyin Efendimizi ve 72 yol arkadaşını şehadetlerinin 1386'ncı yılında rahmetle, kemal-i hürmetle yad ediyorum.' ifadelerine yer verdi.

Bugün vasıl olduğumuz Aşure Günü’nün Alevi-Bektaşi kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.



Şah-ı Şehidan Hazreti Hüseyin Efendimizi ve 72 yol arkadaşını şehadetlerinin 1386’ncı yılında rahmetle, kemal-i hürmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/INdLrKaZJq — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 5, 2025