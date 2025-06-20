Başkan Demirbaş, 2025 asfalt seferberliği kapsamında ilçe genelinde önemli yol yenileme çalışmaları yürüttüklerini belirterek şunları söyledi:

“Yedi merkez mahallemizin yanı sıra taşra mahallelerimizde de planlı bir şekilde asfalt serim çalışmalarına devam ediyoruz. Bu yıl içinde toplam 30 bin ton sıcak asfalt ile 25 kilometrelik yol ağını yenileyeceğiz. Tüm yatırımlarımız tamamen Çubuk Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla gerçekleştiriliyor.”

120 Bin Ton Asfalt Serimi Tamamlandı

Başkan Baki Demirbaş, göreve geldikleri günden bu yana ilçede toplam 120 bin ton sıcak asfalt serimi yapıldığını belirtti. Bu sayede uzun süredir ihmal edilen yolların modern, güvenli ve konforlu hale getirildiğini ifade etti.

Çalışma alanındaki incelemelere AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Akif Çiftçive belediye birim müdürleri de katıldı.