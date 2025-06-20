Özellikle yaz aylarında artan deniz trafiği ve hızla seyreden teknelerin neden olduğu çarpışma, devrilme ve yaralanma olaylarını önlemek amacıyla alınan bu karar, yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

Hız Sınırı Getirilen Koylar

Hız sınırı uygulaması şu bölgelerde geçerli olacak:

Türkbükü Koyu

Cennet Koyu

Gündoğan Koyu

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Kumbahçe Mevkisi

Adaboğazı Mevkisi

Pabuç Koyu

Orak Adası Koyları

Bu alanlarda gezi tekneleri, özel yatlar, spor ve eğlence amaçlı deniz araçları dahil olmak üzere tüm deniz taşıtlarının saatte 6 deniz milini geçmeyecek şekilde seyretmeleri gerekiyor.

Hız Sınırına Uymayanlara Para Cezası

Liman Başkanlığı, hız sınırına uymayan tekne ve yat sahiplerinin Limanlar Kanunu kapsamında idari para cezası ile karşı karşıya kalacaklarını bildirdi. Uygulama, denizde seyir güvenliğinin artırılması ve turizm sezonunun sorunsuz geçmesi adına kritik önem taşıyor.

Turist Güvenliği Öncelikli

Yapılan açıklamada, “Denizden yararlanan yerli ve yabancı turistlerin herhangi bir kazaya maruz kalmaması adına hız sınırı uygulaması titizlikle takip edilecek. Yat ve tekne sahipleri uyarılmakta, denetimler sıklaştırılmaktadır” denildi.