Güven Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzman Dr. Selin Kuzucu, çocuklarda öksürüğün çoğu zaman basit bir enfeksiyonla başladığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Başlayan öksürük genellikle birkaç hafta içinde geçer. Ancak 2-3 haftayı aşan, giderek şiddetlenen veya nöbetler hâlinde gelen öksürük, altta yatan daha ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Bu nedenle geçmeyen öksürük mutlaka ciddiye alınmalıdır.”

Geçmeyen Öksürüğün En Sık Nedenleri

Dr. Kuzucu, çocuklarda uzun süren öksürüğün en yaygın nedenlerini şu şekilde sıraladı:

Zatürre (Pnömoni) Bilim İnsanlarından Kireçlenmeye Karşı Kendini Yönlendiren Tedavi İçeriği Görüntüle

Astım

Bronşiolit

Bu hastalıkların her birinin farklı belirtilerle seyrettiğini vurgulayan Kuzucu, doğru tanı için dikkatli bir hekim değerlendirmesinin şart olduğunu ifade etti.

Zatürre Belirtileri Nelerdir?

Pnömoninin akciğer dokusunun enfeksiyonu olduğunu belirten Dr. Kuzucu, şu uyarılarda bulundu:

Ateş

Halsizlik

İştahsızlık

Solunum sıkıntısı

Balgamlı, gece-gündüz devam eden öksürük

Çocuğun genel durumunda belirgin bozulma

“Tedavisi geciken zatürre vakalarında öksürük haftalarca sürebilir” dedi.

“Kuru Öksürük Astımı Düşündürmeli”

Astımın çocuklarda sık gözden kaçabildiğini vurgulayan Kuzucu, özellikle gece artan, egzersizle, soğuk havayla veya alerjenlerle tetiklenen kuru öksürüğün astım belirtisi olabileceğini söyledi.

Bronşiolit Sonrası Öksürük Uzayabilir

Bronşiolitin daha çok iki yaş altı çocuklarda görüldüğünü belirten Kuzucu, akut dönemde hırıltı ve solunum sıkıntısının ön planda olduğunu, ancak bazı çocuklarda enfeksiyon sonrası öksürüğün uzun sürebildiğini ifade etti. Özellikle ağır bronşiolit geçiren bebeklerin ilerleyen dönemde yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’de Zatürre Vakalarında Artış

Son dönemde Türkiye genelinde zatürre vakalarında artış olduğuna dair saha bildirimleri ve merkez verileri bulunduğunu belirten Dr. Kuzucu, şu bilgileri paylaştı:

Zatürre tedavisinde antibiyotikler kullanılır

Tedaviyle öksürük hemen geçmeyebilir

Ancak hastalığın ağırlaşması ve komplikasyonlar önlenir

En etkili korunma yolu aşı takvimine uygun aşılanmadır

Bu Belirtiler Varsa Acilen Doktora Başvurun

Dr. Kuzucu, aileleri şu durumlarda gecikmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmaları konusunda uyardı:

2-3 haftayı geçen öksürük

Nöbetler hâlinde gelen şiddetli öksürük

Nefes darlığı

Morarma

Kusma

Beslenme güçlüğü

Genel durumda belirgin bozulma