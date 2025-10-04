Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla önemli bir adım atıyor. Hazırlanan yeni taslağa göre, istismar ya da uyuşturucu suçlarından mahkûm olan veya hakkında adli süreç devam eden kişiler artık okul, kreş, yurt ve çocuk parkı gibi alanlarda görev alamayacak.

Taslak, sadece kamu kurumlarını değil, özel sektördeki işletmeleri de kapsayacak. Böylece, çocuklarla doğrudan temas halinde olan hiçbir alanda riskli kişilerin çalışmasına izin verilmeyecek.

Bakanlık yetkilileri, düzenlemenin amacının çocukların güvenli bir ortamda büyümesini sağlamak olduğunu vurgularken, yeni sistemle birlikte işe alımlarda sabıka sorgulama süreçlerinin de sıkılaştırılacağı ifade edildi.