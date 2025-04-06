CHP’nin 21. Genel Kurultay’ın da gergin anlar yaşandı. İçeri girmek isteyen vatandaşlar güvenlikler ile tartışma yaşadı. Ana salonun küçük olması nedeniyle sadece delegeler içeri alındı. Vatandaş ise bu duruma tepki gösterdi.

CHP’nin 21. Olağan Genel Kurultayı sırasında bazı gergin anlar yaşandı. Kurultaya katılmak isteyen bazı vatandaşlar, salonun girişinde güvenlik görevlileriyle tartışmalar yaşadı. Ana salonun kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle yalnızca delegelerin içeri alınması kararı alındı. Bu durum, dışarıda kalan vatandaşlar arasında tepkiye yol açtı. Birçok kişi, demokratik katılım hakkının kısıtlandığına ve daha fazla kişinin salona alınması gerektiğine dair eleştirilerde bulundu.