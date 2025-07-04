Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de doğayı, zeytinlikleri ve yaşam alanlarını korumak için süren direnişe bir destek de Ankara’dan geldi. CHP Mamak İlçe Başkanı Ali Rıza Erdek, beraberindeki heyetle birlikte İkizköy’e giderek bölgedeki çevre mücadelesine destek verdi.

"Zeytinime, Suyuma, Toprağıma Dokunma!" sloganıyla doğa talanına karşı duran yurttaşlarla buluşan Erdek, direnişin sembol isimlerinden İkizköy Muhtarı Necla Işık’la da bir araya geldi. Görüşmede dayanışma mesajları verilirken, CHP Mamak İlçe Örgütü’nün doğa ve yaşam hakkı savunucularının yanında olduğu vurgulandı.

Ali Rıza Erdek yaptığı açıklamada, "Bugün Muğla’da zeytinliklerin talanına karşı direnen hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Direnişin sembolü haline gelen İkizköy Muhtarımız Sayın Necla Işık’a dayanışma duygularımızı ilettik. Haklı mücadelelerinde her zaman yanlarındayız," dedi.

Yıllardır devam eden sorun!

İkizköy’de yıllardır süren çevre mücadelesi, termik santral projeleri ve maden faaliyetlerine karşı verilen en önemli yerel direnişlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bölge halkı, zeytinliklerin ve ormanların yok edilmesine karşı Anayasa ve yasalar çerçevesinde haklarını savunmaya devam ediyor.