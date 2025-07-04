Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, son günlerde kamuoyunda tartışma yaratan RTÜK kararlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Şahin, kurulun yalnızca yasal yetkileri doğrultusunda hareket ettiğini vurgulayarak, “RTÜK sosyal medya baskılarıyla değil, 6112 sayılı kanun çerçevesinde kamu yararı doğrultusunda yayıncılığı denetlemekle yükümlüdür” dedi.

“Toplumun Sinir Uçlarıyla Oynayan Yayınlara Göz Yumulamaz”

Şahin, RTÜK’ün temel görevinin halkın manevi ve milli değerlerini korumak olduğunu belirterek, “Kurulumuzun halkı mezhep çatışmasına sürükleyen, kin ve düşmanlık yayan, kutsallara ve devlet büyüklerine hakaret içeren yayınlara karşı sessiz kalması mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

RTÜK'ün son dönemde aldığı kararlar üzerinden kamuoyunda tek taraflı ve yanıltıcı algı yaratılmaya çalışıldığını da söyleyen Şahin, bu girişimlerin kara propaganda olduğunu dile getirdi.

“Uyarılar Defalarca Yapıldı, Ancak Yayınlar Devam Etti”

RTÜK’ün bazı yayıncıları defalarca açık ve yapıcı bir şekilde uyardığını ifade eden Başkan Şahin, buna rağmen bu uyarıların dikkate alınmadığını ve yayınların ısrarla sürdürüldüğünü kaydetti.

Şahin, “Ortada bir ihlal değil, adeta kanunla inatlaşma hali var. Buna rağmen bu yayın kuruluşlarını masum göstermeye çalışan bir eğilim söz konusu. Oysa verilen cezalar keyfi değil, açık yasal ihlaller sonucunda uygulanmaktadır” dedi.

“Yasal Sınırları Aşan Yayınlara Asla Müsamaha Gösterilmeyecek”

Toplumu kutuplaştıran, inançlara saldıran ve nefret dili kullanan hiçbir yayına hoşgörü gösterilmeyeceğini belirten Şahin, “RTÜK görevini yerine getirmeye devam edecektir. Kanunun çiğnendiği hiçbir durumda sessiz kalmadık, kalmayacağız” diye konuştu.