Çelik, ayrıca çeşitli protesto ve destek eylemlerinin de gerçekleştirileceğini açıkladı.

İmza Seferberliği ve Kanal İstanbul Protestosu

Çelik'in açıklamasına göre, yarın gün boyu İstanbul'un 39 ilçesinde erken seçim ve Ekrem İmamoğlu'na destek için imza toplanacak. Saat 13:00'te ise Kanal İstanbul projesine karşı "Beton kanala, talana hayır!" sloganıyla bir basın açıklaması yapılacak.

Öğrenci Yürüyüşü ve Gazze Eylemi

Saat 17:00'de öğrenciler Beyazıt Meydanı'ndan Saraçhane'ye bir yürüyüş gerçekleştirecek. CHP milletvekilleri ve avukatlar da bu yürüyüşe eşlik edecek. Akşam saat 19:00'da ise Tünel'den Taksim'e doğru "Gazze'de soykırıma, katliama, tehcire hayır!" sloganlarıyla bir protesto yürüyüşü yapılacak.

Muhabir: SEVGİ GÜLDOĞAN