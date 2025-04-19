Miting sonrası açıklamalarda bulunan Bakan, "Bugün Yozgat’ta hiç alışılmadık bir kalabalıkla, umutla, coşkuyla buluştuk. Bu büyük ilgi, sadece bir miting değil; değişimin, cesaretin ve halkın iradesinin ayak sesidir" ifadelerini kullandı.

CHP'li Murat Bakan, bu değişimin Yozgat Meydanı'nda Mitinge katılanların "genciyle yaşlısıyla, kadınıyla çiftçisiyle 'Artık yeter!' dediğini" belirtti.

Bakan, "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz!" sloganlarının atıldığını aktardı.

"Yozgat'ta bugün bir kırılma yaşandığını görüyoruz "

CHP'nin "halkın umudu ve sesi" olduğunu vurgulayan Bakan, "O ses artık Anadolu’da daha gür çıkıyor" dedi.

Murat Bakan, "Türkiye’nin dört bir yanına yayılan bu değişim rüzgârı halkın iradesinin eseridir" şeklinde konuştu.



