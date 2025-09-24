İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin çalışmaların durdurulmasına karar verdi.

Mahkemenin 24 Eylül 2025 tarihli yazısında, tedbir kararının geçerliliğine dikkat çekilerek, “Verilen tedbir kararı henüz istinaf süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Bu karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde yapılacak CHP İstanbul İl Kongresi seçimleri mahkeme kararına aykırıdır. Bu nedenle çalışmaların durdurulması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.