Milli Egitim Bakanlıgı tarafından İstanbul'da düzenlenen Mesleki Egitim Zirvesi sırasında, MESEM programını protesto eden Türkiye İşçi Partisi üyesi 17 öğrenci tutuklanmış, karar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Özel’den TİP’e Dayanışma Telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklamaların ardından TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ı telefonla arayarak gençlerin durumu hakkında bilgi aldı. Görüşmede Özel, “dayanışma” mesajını iletti ve sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

Özel ayrıca bugün, Parti Meclisi’nde yer alan hukukçu üyeleri, 17 genci cezaevinde ziyaret etmek ve süreç hakkında detaylı bilgi almak üzere görevlendirdi.

Gençlik Kollarından Eş Zamanlı Açıklama

CHP Gençlik Kolları, sosyal medya üzerinden yaptıkları duyuruda, pazar günü Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı basın açıklaması yapacaklarını bildirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul’daki arkadaşlarımızın çağrısını, Ankara’daki arkadaşlarımızın direncini 81 ile taşıyoruz! Bu ülkenin güzel çocukları düzeninin kirli çarklarında eriyip gitmesin diye MESEM’e karşı ses yükseltiyor, MESEM düzenini protesto ettikleri için tutuklanan 17 TİP’li arkadaşımızla dayanışma gösteriyoruz. Pazar günü 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapıyoruz. Çünkü çocuklar uyurken susulur, ölürken değil! Haksızlığa boyun eğmiyoruz, sesimizi büyütüyoruz.”

MESEM Tartışmaları Büyüyor

Mesleki Egitim Merkezleri (MESEM) uzun süredir "çocuk işçiliği", "genç emeğinin sömürülmesi" ve "egitim yerine çalışma odaklı bir düzen" eleştirilerinin hedefi oluyor. Öğrencilerin protestosu sonrası yaşanan tutuklamalar, muhalefet partileri ve sivil toplum tarafından “hukuki orantısızlık” olarak yorumlandı.

CHP’nin 81 ildeki eş zamanlı açıklamalarıyla birlikte, MESEM’e yönelik tartışmaların siyasi gündemde daha da büyümesi bekleniyor.