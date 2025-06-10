Espor kariyerinden motor sporlarının zirvesine uzanan Cem Bölükbaşı, dünyanın en prestijli dayanıklılık yarışlarından biri olan Le Mans 24 Saat yarışında piste çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye’yi daha önce Formula 2 ve Super Formula serilerinde başarıyla temsil eden genç pilot, 2025 yılında Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nda (ELMS) yarışmaya devam ederken, bu kez efsanevi Le Mans 24 Saat Yarışı'nda ilk kez direksiyon başına geçecek.

Nielsen Racing ile pistte olacak

Cem Bölükbaşı, Le Mans’taki ilk deneyimini İngiliz yarış takımı Nielsen Racing ile yaşayacak. Takımın 24 numaralı aracında, dayanıklılık yarışlarının tecrübeli isimleri Colin Braun ve Naveen Rao ile birlikte Pro/Am kategorisinde mücadele edecek. Yarış öncesi hazırlıklar yoğun şekilde devam ederken, takımın hedefi podyum olarak belirlendi.

“Türkiye’yi Le Mans’ta temsil etmek gurur verici”

Yarış öncesi duygularını paylaşan Cem Bölükbaşı, şunları söyledi:

“Nielsen Racing ile Le Mans 24 Saat gibi tarihi bir yarışta yer almak benim için büyük bir gurur. Bu yarış, motor sporlarının en ikonik mücadelelerinden biri. Böylesine zorlu ve köklü bir organizasyonda Türkiye’yi temsil edecek olmak büyük bir onur. Takımımla birlikte bu yarışa en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Amacımız, hem takım olarak en iyi sonucu almak hem de ülkemizi gururlandırmak.”