Çankaya Belediyesi, Alzheimer, Demans ve Parkinson hastalarına yönelik yeni bir hizmet başlattı. Akıllı takip sistemi sayesinde hasta yakınları, sevdiklerinin sağlık durumunu ve konumunu 7/24 izleyebilecek. Belediye, “Çankaya’da kimsenin gözü arkada kalmayacak” mesajıyla projeyi duyurdu.

Sistem sayesinde hasta yakınları, sevdiklerinin konum ve sağlık durumundaki değişimleri dijital olarak 7 gün 24 saat takip edebilecek. Belediyeden yapılan açıklamada, bu hizmetle hem hastaların hem de aile bireylerinin güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Çankaya Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “Sözümüzü tutuyoruz; büyüklerimize vefamızı hizmetimizle gösteriyoruz. Çankaya’da kimsenin gözü arkada kalmayacak” ifadelerine yer verildi.

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Vatandaşlar, sistemden faydalanmak için ön başvurularını 0312 458 89 00 / 1188 numaralı telefondan yapabilecek.

Muhabir: Melisa Sapaz