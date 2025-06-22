Çankaya Belediyesi, Alzheimer, Demans ve Parkinson hastalarına yönelik yeni bir hizmet başlattı. Akıllı takip sistemi sayesinde hasta yakınları, sevdiklerinin sağlık durumunu ve konumunu 7/24 izleyebilecek. Belediye, “Çankaya’da kimsenin gözü arkada kalmayacak” mesajıyla projeyi duyurdu.

Sistem sayesinde hasta yakınları, sevdiklerinin konum ve sağlık durumundaki değişimleri dijital olarak 7 gün 24 saat takip edebilecek. Belediyeden yapılan açıklamada, bu hizmetle hem hastaların hem de aile bireylerinin güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Çankaya Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “Sözümüzü tutuyoruz; büyüklerimize vefamızı hizmetimizle gösteriyoruz. Çankaya’da kimsenin gözü arkada kalmayacak” ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlar, sistemden faydalanmak için ön başvurularını 0312 458 89 00 / 1188 numaralı telefondan yapabilecek.