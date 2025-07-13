Ankara’nın göbeğinde ihmaller zinciri can aldı. Çankaya ilçesindeki 26 katlı bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında henüz 3,5 aylık bir bebek de bulunuyor. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınabildi.

Yangının çıkış nedeni henüz resmi olarak açıklanmazken, çevre sakinleri ve sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre yangının elektrik panosundaki bir arızadan kaynaklandığı öne sürülüyor. Ancak iddialar bununla da sınırlı değil.

Sensörler Çalışmadı, İhmal İddiaları Büyüyor!

Site sakinlerinin anlatımına göre binadaki yangın sensörleri çalışmadı. Bu nedenle alevlerin yükselmesi ve dumanın binayı sarmasıyla birlikte bina içinde mahsur kalanlar geç fark edildi. Görgü tanıkları, binanın yangın anında adeta ölüm kapanına döndüğünü ifade ediyor.

Müteahhit Ortada Yok, Bina Sahipsiz mi?

Yangınla ilgili iddialar yangının teknik boyutlarını da aşıyor. Aynı binada yaşayan bazı vatandaşlar, binanın müteahhidinin uzun süre önce ortadan kaybolduğunu, site yönetimiyle ilgili hukuki bir boşluk olduğunu dile getirdi. Hatta bazı iddialara göre bina, sakinler tarafından kendi imkanlarıyla yaptırıldı.