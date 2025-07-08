Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri çalışmalarla temiz ve sağlıklı bir çevre için yoğun mesai harcıyor. Son olarak Bahçelievler Mahallesi’nde yürütülen temizlik faaliyetleri kapsamında, Azerbaycan Caddesi'nde çöp konteynerleri dezenfekte edilerek temizlenirken, 52. Sokak’ta süpürge aracıyla genel temizlik çalışması yapıldı.

Belediye yetkilileri, daha yaşanabilir bir kent için aralıksız çalıştıklarını vurgulayarak, vatandaşların da çevre temizliği konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Çankaya Belediyesi, “Hep birlikte daha yaşanabilir bir kent için çalışıyoruz” mesajıyla temizlik hizmetlerine kararlılıkla devam edeceğini belirtti.