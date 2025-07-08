Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Ceyhan Büro Amirliği ekipleri, kaçak tütün mamullerinin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ceyhan'da bulunan bir depo ile 2 farklı araca gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 11 milyon 730 bin adet makaron ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 6 milyon 500 bin TL olduğu tespit edildi.

5 Şüpheli Gözaltında, Soruşturma Başlatıldı

Operasyonda olayla bağlantısı olduğu belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı, ele geçirilen kaçak ürünlere de el konuldu. Emniyet yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.