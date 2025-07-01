Sağlık Bakanı Memişoğlu, yaptığı açıklamada, Gemlik ilçesinde gerçekleşen depremin büyüklüğünün 4.2 olduğunu belirterek, çevre illerde de hissedildiğini söyledi. Ancak Bakan, şu ana kadar Bakanlık birimlerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum olmadığını vurguladı.

"Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor."

Afet ve Sağlık Hizmetleri

Bakan Memişoğlu, deprem sonrası herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını, ancak Bakanlık birimlerinin de anında her türlü olayı takip etmeye devam ettiğini belirtti. Depremin ardından olası sağlık sorunları ve yaralanmalara karşı da ilgili birimlerin hazır olduğu ifade edildi.

Bakan, açıklamasının sonunda, Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun diyerek dua etti. Bakanın bu ifadeleri, vatandaşlar arasında moral kaynağı oldu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.



Rabb'im ülkemizi ve… — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) July 1, 2025