Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.00 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolu üzerindeki Hamzabey Mahallesi girişinde meydana geldi.

İddiaya göre, Ozan B. (41) yönetimindeki 35 AYH 887 plakalı otomobil, İnegöl’den Yenişehir istikametine ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, aynı yönde seyreden Ediz A. (22) idaresindeki 16 ALV 326 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada her iki sürücü ile birlikte 35 AYH 887 plakalı araçta bulunan yolcular Çağdaş B. (40) ve Beril B. (8) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Çağdaş B.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.