Bursa’nın Karacabey ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Karacabey-Bandırma yolu üzerindeki Kıranlar mevkisinde meydana geldi. Ayhan E. (42) yönetimindeki 16 BDB 868 plakalı otomobil, aniden dönüş yapmak isteyen Ali Hikmet Ç. (84) idaresindeki 16 UBD 73 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan sürücülerle birlikte Bihter E. (40), İdil E. (10) ve Ayşe Ç. (68) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.