Gazeteci Fuat Uğur, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un görevden alındığını, yerine Prof. Dr. Burhanettin Duran’ın getirildiğini öne sürdü. Bu iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, vatandaşlar “Burhanettin Duran kimdir?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

Burhanettin Duran Kimdir?

Prof. Dr. Burhanettin Duran, 1970 yılında Sakarya’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Duran, yüksek lisans ve doktorasını Bilkent Üniversitesi'nde tamamladı.

Akademik kariyeri boyunca Sakarya Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde çeşitli görevlerde bulundu. 2013–2024 yılları arasında düşünce kuruluşu SETA’nın (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı) Genel Koordinatörlüğünü üstlendi.

2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu’na üye olarak atanan Duran, 20 Mayıs 2024 tarihinde Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak göreve başladı.

Türk dış politikası, İslamcılık düşüncesi ve siyasal tarih üzerine çok sayıda akademik yayın ve kitap kaleme alan Duran, son dönemde özellikle Afrika’daki diplomatik temaslarıyla dikkat çekiyor.