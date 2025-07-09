Yemeksepeti, finansal operasyonlarını daha da güçlendirmek amacıyla iki yeni üst düzey atama gerçekleştirdi. Şirketin açıklamasına göre, Finansal Planlama ve Analiz Direktörlüğü görevine Aygün Kılınç Sucuoğlu, fintek iştiraki Yemeksepeti Pay’in Mali İşler Direktörlüğüne ise Cengiz Yıldız getirildi. Bu terfiler, şirketin hem ana operasyonlarındaki finansal analiz gücünü hem de fintek alanındaki regülasyon ve finansal uyum kabiliyetini artırma hedefini yansıtıyor.

Cengiz Yıldız, fintek operasyonlarında tam yetkili

2021 yılında Yemeksepeti’ne katılan Cengiz Yıldız; yeni görevinde vergi, muhasebe, hazine, finansal operasyonlar, bütçeleme ve raporlama fonksiyonlarından sorumlu olacak. Ayrıca, GİB, TCMB ve MASAK gibi kamu kurumlarıyla yürütülen süreçlerde regülasyonlara tam uyum sağlanmasında aktif rol alacak. KPMG Türkiye ve Mazars gibi denetim firmalarında 11 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Yıldız, Anadolu Üniversitesi İşletme mezunu ve CPA (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) unvanına sahip.

Aygün Kılınç Sucuoğlu, stratejik planlamaya liderlik edecek

2016 yılından bu yana Yemeksepeti bünyesinde çeşitli finansal roller üstlenen Aygün Kılınç Sucuoğlu; yeni görevinde finansal kontrol, tahminleme, bütçeleme ve performans analizi alanlarında liderlik edecek. IFRS ve KGK mevzuatına uygun raporlama ve bağımsız denetim süreçlerinde deneyim sahibi olan Sucuoğlu, stratejik planlama süreçlerine finansal perspektif kazandıracak. Almanya’da yüksek lisansını tamamlayan ve CPA unvanına da sahip olan Sucuoğlu, daha önce Adidas ve Viessmann’ın Almanya ofislerinde görev aldı.