Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinin Şahpaz Mahallesi’nde bulunan çiftlik içerisindeki barakada öğle saatlerinde başlayan yangın, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesine rağmen rüzgarın da etkisiyle önce otluk alana ardından buğday tarlasına yayıldı.

Mahalle Sakinleri İtfaiyeye Destek Verdi

Alevlerin hızla büyümesi üzerine mahalle sakinleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Doğal gaz dağıtım vanasına ulaşmadan kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 2 saat süren mücadele sonucu söndürüldü.

Yangının Nedenine İlişkin İnceleme Başlatıldı

Yangın sonrası yaklaşık 10 dönümlük ekili tarım alanında ciddi zarar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış sebebini belirlemek için kapsamlı bir soruşturma başlattı.