TVF ile bir kahve markası arasında Kadınlar ve Erkekler Voleybol 1. Ligleri için yapılan isim sponsorluğu anlaşmasının ardından konuşan Üstündağ, Türk voleybolunun ulaştığı noktadan gurur duyduklarını söyledi. “Tüm ülke, olimpiyatlarda yarı final oynamış, Avrupa ve dünya şampiyonluğu yaşamış bir takıma sahip olmanın mutluluğunu yaşamalı” diyen Üstündağ, Japonya ile oynanacak çeyrek final maçına dair de umut dolu mesajlar verdi.

“Şampiyon olacaksak herkesi yeneceğiz. Bu yola telafisiz bir inançla çıktık. Oyuncularımıza sahip çıkmalı, sabırlı olmalıyız. Japonya’yı geçeceğimize ve kürsüde yer alacağımıza inanıyorum” dedi.

“Birlik Olma Zamanı, Bu Takım Türkiye’nin Gururu”

Kız çocuklarının en çok tercih ettiği branş haline gelen voleybolun, artık yalnızca bir spor değil; aynı zamanda bir kültür, bir birlik simgesi olduğunu vurgulayan Üstündağ, şu ifadeleri kullandı:

“Türk voleybolu artık yalnızca sporla değil, reyting rekorlarıyla, salon doluluğuyla, gençlere verdiği ilhamla konuşuluyor. Bu başarıyı sürdürebilmek için destek şart. Bugün birlik olma zamanıdır. Bu takımın yapamayacağı hiçbir şey yok.”

Dünya Şampiyonası’na yönelik hedeflerin de net olduğunu söyleyen TVF Başkanı, 25 kişilik kadronun açıklandığını hatırlatarak, “Sakatlıksız bir süreç geçirirsek kürsü bizim için uzak değil. Finalde Türkiye’yi izleyeceğiz” dedi.