EBRU APALAK

Ankaragücü Kulüp Başkanı Gazi Ercüment Tekin, gazetecilerle basın toplantısında bir araya geldi. Bir ay önce Kulüp Başkanı seçilen Tekin, Ankaragücü’nün borçlarına, çalışmalarına ve geleceğine dair önemli açıklamalar yaptı.

“BASIN ÜÇ SAC AYAĞINDAN BİRİ”

Ankaragücü’nün yönetim, taraftar ve Ankara basını olmak üzere üç sacayağı olduğunu belirtti. “Basın tarafı kuvvetli olmazsa, üç sacayağından biri eksik kalırsa aksamalar yaşarız. Bu anlamda Ankara basınımızdan gerekli iş birliğini yapmak, bu yeniden diriliş sezonu dediğimiz sezonda birlikte bu işi başarmakla hepimiz mesulüz. Ankaragücü yönetimi şu anda turnusol kâğıdı gibi; herkes asidik mi bazik mi olduğunu gösterecek. Ankaragücü’nün yanında mıyız değil miyiz bu çok önemli. Basın, halkla en kuvvetli iletişim aracımız. Bu anlamda herkesle hem eşit mesafede gerekli bilgilendirmelerle yol yürümek istiyoruz.”

24-25 Mayıs tarihlerinde yapılan olağanüstü kongreden önce birçok iş insanıyla görüştüklerini, herkesin kulüpten uzak durduğunu söyledi. Buna dair şu ifadeleri kullandı: “Ankaragücü’nü ne kayyuma göndeririz ne de sahipsiz bırakırız dedik. Bu camianın evlatlarıysak Ankaragücü’nü sahipsiz bırakmayız. Eğer kongrede aday olmasaydık Ankaragücü’nün kayyuma gidiş süreci başlayacaktı. Buna izin vermedik.”

“BİZİ TEBRİK EDEN OLMADI”

Eski yöneticilere el uzattıklarının altını çizerek, elinin havada kaldığını şöyle belirtti: “Bizi tebrik eden olmadı. İyi veya kötü niyette bulunan da olmadı. Yine de elimizi uzattık. Bu el havada kaldıysa, Ankaragücü Başkanı olarak gereğini ben yaparım.” Avukat ve mali müşavirlerin denetimlerinin sürdüğünü, denetimlerin sonunda kulübün menfaatleri için yapılması gerekenleri yapacaklarını vurguladı.

İKİ BUÇUK MİLYAR TL BORCU VAR

Kulübün faizler hariç 2 milyar TL’nin üzerinde borcu olduğunu duyuran Tekin, borcu ödemek için mücadele ettiklerini vurguladı. Yabancı bir oyuncuya 80 bin Euro borçlarının olduğunu, bununla birlikte borcun 2,5 milyar TL olarak düşünülebileceğini aktardı. Yönetime geldiklerinde elektrik, su ve personel maaşlarının ödenmediğini, bunları ödediklerini söyledi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları için bankanın geçen hafta kendileriyle temasa geçtiğini kaydetti. “Kulübümüze SGK ve diğer devlet kurumlarından peş peşe ihtarlar geliyor.” dedi.

Ankaragücü 1 Temmuz’da kulübe gelen parayı, yaptıkları harcamaları ve kaydolan delege sayısını şeffaf yönetim anlayışı gereği açıklayacak.

Geçen hafta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la görüşen Tekin, Ankara Büyükşehir’in kulübün bilboard’larını hazırlayacağını, “Ankaragücü Delegesi Ol, Şehrine Sahip Çık” yazan bilboard’ların tüm Ankara’ya asılacağını söyledi.

Keçiören ve Sincan belediye başkanlarıyla görüştüklerini, diğer ilçe belediyeleri ile de görüşeceklerini, Çankaya Belediyesi’ni ise önümüzdeki hafta Beştepe Tesisleri’nde ağırlayacaklarını açıkladı.

ANKARAGÜCÜ ERDOĞAN, ÖZEL VE BAHÇELİ’DEN RANDEVU İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den randevu talep ettiklerini ifade etti.

“TANDOĞAN ANKARAGÜCÜ’NÜN PARLAYAN YILDIZI OLACAK”

Tandoğan Tesisleri’nde soyunma odaları, duş odaları da dahil olmak üzere birçok düzenleme yapılacağını açıkladı. Tekin, “Tandoğan Ankaragücü’nün parlayan yıldızı olacak.” dedi.

Kombine biletlerin bu ayın sonunda satışa sunulacağını, bilet fiyatlarının, kulübün kuruluş yılına atıfla sembolik bir sayıdan başlayarak artacağını söyledi.

Takım formasında reklam alanlarının tamamen dolacağını, birçok firmanın sponsorluk için başvurduğunu söyledi.

Kulübün web sitesinin yenileceğini, mobil uygulamanın hazırlandığını ve e-ticaret platformlarında yer alacaklarını açıkladı.