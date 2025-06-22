MKE Ankaragücü altyapısında forma giyen genç futbolcu Miraç Şimşek’in kulüpten ayrıldığı açıklandı. Oyuncunun menajeri tarafından yapılan yazılı açıklamada, uzun süredir Ankaragücü ile profesyonel sözleşme imzalanması için girişimlerde bulunulduğu ancak kulüpten resmi bir geri dönüş alınamadığı belirtildi.

Açıklamada, “Oyuncumuz Miraç için uzun süredir MKE Ankaragücü ile profesyonel sözleşme imzalamak adına birçok girişimde bulunduk. Ancak tüm çabalarımıza rağmen kulüpten resmi bir dönüş alamadık,” ifadelerine yer verildi.

Bu sebeple Miraç Şimşek’in kariyerine başka bir kulüpte devam etme kararı aldığı bildirildi. Kararın tamamen profesyonel nedenlerle alındığına dikkat çeken menajerlik ekibi, “Bu karar tamamen profesyonel bir tercihtir ve kesinlikle kulüp veya taraftarlara karşı alınmamıştır,” ifadelerini kullandı.

Açıklama, “Ankaragücü taraftarına ve camiasına saygımız sonsuzdur,” mesajıyla son buldu.