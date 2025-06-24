Belçika’nın en önemli kültürel miraslarından olan Manneken Pis heykeli, daha önce sadece Brüksel’in yerel futbol takımı Anderlecht formasıyla süslenmişti. Ancak bu kez Galatasaray’ın şampiyonluğu onurlandırıldı.

Etkinlik, Brüksel Grand Place Meydanı’nda gerçekleştirildi. Kutlamalara, Brüksel Bölge Hükümeti Başkanı Rudi Vervoort, Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan ve Belçika Galatasaraylı Taraftarlar Derneği Başkanı Hakan Göktepe katıldı.

Philippe Close: “Bugün Hepimiz Cimbomluyuz!”

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, etkinlikte Türkçe olarak yaptığı konuşmayla büyük alkış aldı:

“Brüksel’in kalbindeki Manneken Pis bugün Galatasaray’ı temsil ediyor. Ben Anderlecht’liyim ama bugün hepimiz Cimbomluyuz. Ne Fenerbahçe ne başka bir takımın, bugün sadece Galatasaray’ın günü!”

Başkan Close’un konuşmasının ardından kendisine 5 yıldızlı Galatasaray forması hediye edildi.

Plaketler ve Anı Defteri

Etkinlikte, Galatasaray Spor Kulübü adına Genel Sekreter Eray Yazgan, Belediye Başkanı Close’a Galatasaray Lisesi kapısının yer aldığı özel bir plaket takdim etti. Ayrıca Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim’e de bir plaket verildi. Tören sonunda anı defteri imzalandı.

Marşlar, Tezahüratlar ve Sarı-Kırmızı Coşku

Kutlama, Manneken Pis heykelinin Galatasaray formasını giymesiyle doruk noktasına ulaştı. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun katılımıyla marşlar söylendi, tezahüratlar yapıldı.

Galatasaray, Avrupa’da Da Tarih Yazıyor

Bu unutulmaz an, sadece bir şampiyonluğun kutlaması değil; aynı zamanda Galatasaray’ın Avrupa’daki kültürel etkisinin de bir göstergesi oldu. 406 yıllık Manneken Pis heykeline giydirilen 5 yıldızlı forma, Galatasaray’ın efsaneleşen tarihinde yeni bir kilometre taşı olarak kayıtlara geçti.