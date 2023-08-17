Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan söndürme çalışma başlattı.

Mudurnu ilçesi Dolayüz köyü yakınlarındaki ormanda saat 14.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ormandan dumanların yükseldiği fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 2 helikopterle havadan müdahale edilirken, karadan da Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından arazözler ve iş makineleriyle alevleri söndürmek için çalışma başlatıldı.

Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.