Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim krizine karşı küresel düzeyde hızlı ve etkili adımlar atılması gerektiğini belirterek, "Kaybedecek vaktimiz yok" dedi.

BM binasında düzenlenen üst düzey iklim toplantısının ardından açıklama yapan Guterres, “Hiçbir bölge, hızlanan iklim felaketlerinin tahribatından kurtulamıyor. Kriz, yoksulluğu derinleştiriyor, toplulukları yerinden ediyor ve çatışma ile istikrarsızlığı körüklüyor. İklim eylemlerinden vazgeçemeyiz, vazgeçmemeliyiz ve vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerjiye dikkat çeken Guterres, kasım ayında Brezilya’da gerçekleşecek olan ‘COP30 Zirvesi’nde 2035 yılına kadar, gelişmekte olan ülkeler için yıllık 1,3 trilyon dolar finansmanın nasıl sağlanacağına ilişkin somut bir yol haritası sunulmasının beklendiğini dile getirdi.

Toplantıya Çin, Avrupa Birliği (AB) ve iklimden etkilenen çeşitli ülkelerin liderlerinin yanı sıra Afrika Birliği, ASEAN ve Küçük Ada Devletleri İttifakı gibi bölgesel örgütlerin temsilcileri katıldı.