Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen ‘Bir Anadolu Şenliği’nin 3’üncü durağı Hakkari ve Tunceli’nin ardından Şırnak oldu. Dün başlayan şenliklerde şarkıcı Bayhan, Adliye Meydanı'ndaki alanda sahneye çıktı. Konsere gelen Şırnaklılar alanı doldurdu.

'İLK DEFA BURADA KONSER VERDİM'

Bayhan, özgün yorumuyla seslendirdiği ‘Tiryakinim’, ‘Müjgan’, ‘Tutamıyorum Zamanı’ gibi sevilen şarkıları gece boyunca Şırnaklılarla beraber söyledi. Repertuvarında yer verdiği hareketli şarkılarla dinleyicilerini coşturan Bayhan, zaman zaman sahneden inip hayranlarıyla kucaklaştı. Alanı dolduran coşkulu kalabalık, halaylar çekip gönüllerince eğlendi.

Bayhan sahnede yaptığı konuşmada, "Harikaydınız. İyi ki varsınız. Bizi sizlerle buluşturan Bir Anadolu Şenliği’ne ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İlk defa burada konser verdim. Benim için çok kıymetli" dedi. (DHA)