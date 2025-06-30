İsviçre’nin ETH Zürih Üniversitesi Makromoleküler Mühendislik Profesörü Mark Tibbitt liderliğindeki ekip, fotosentez yapabilen siyanobakterileri özel bir hidrojel içerisinde kullanarak karbon tutabilen yeni bir yapı malzemesi geliştirdi. Bu biyolojik yapı, hem organik hem de mineral formda karbon depolayabiliyor.

Güneş ışığı ve yapay deniz suyuyla çalışıyor

Malzemenin çalışması için sadece güneş ışığı, karbondioksit ve temel besin maddeleriyle zenginleştirilmiş yapay deniz suyu yeterli. İçeriğinde bulunan siyanobakteriler, ışıkla fotosentez yaparak CO₂’yi önce biyokütleye ardından kalsiyum karbonat gibi minerallere dönüştürüyor.

3D yazıcıyla üretilebiliyor, 400 gün aktif kalabiliyor

Malzeme, 3D yazıcı teknolojisiyle özel şekillerde üretilebiliyor. Bu tasarım, ışığın bakterilere ulaşmasını kolaylaştırarak uzun ömürlü karbondioksit emilimini destekliyor. Laboratuvar testlerine göre malzeme, 400 gün boyunca kesintisiz CO₂ emilimi yapabiliyor. Gram başına 26 mg CO₂ tutma kapasitesine sahip.

Geleceğin yapıları karbon yutucu olabilir

Araştırmacılar, bu biyomalzemenin gelecekte bina cephelerinde, dış kaplamalarda veya kentsel donatılarda kullanılabileceğini öngörüyor. Böylece yapılar, kullanım ömürleri boyunca atmosferdeki karbonu emerek iklim krizine karşı aktif rol oynayabilecek.