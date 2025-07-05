Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim sürpriz bir hedefe yöneldi.

OPERASYON ORKUN

Tammy Abraham transferini gizlilik içinde yürüterek kısa sürede bitiren yönetim yeni bir operasyona çıktı.

Benfica'da sorunlar yaşayan milli yıldız Orkun Kökçü için fiyat soruşturması yapan yönetim uygun maliyetlere bitirme ihtimaline karşı hazırda bekliyor.

Oyuncunun Benfica'dan ayrılmak istediği ve tekliflere açık olduğu edinilen bilgiler arasında.

NEDEN KAVGA OLDU?

Geçtiğimiz günlerde oynanan FIFA Dünya Kulüpler Kupası maçında Benfica teknik direktörü Bruno Lage ile kavga eden Orkun Kökçü'nün kulüpten ayrılacağı iddia edildi.

Auckland FC ile oynanan maçın 61. dakikasında kenara alınan milli yıldızımız hocası ile uzun bir süre tartıştı. Milli takımdan arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun devreye girmesi ile olay daha fazla büyümedi.

Edinilen bilgilere göre Lage, Orkun'un takımdan ayrılmasını yönetimden talep etti.