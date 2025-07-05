Fenerbahçe günlerini değerlendiren yıldız oyuncu, "Mourinho şampiyon olmak için her şeyini verdi. Ama ne yazık ki, etrafında çok karmaşık olan birçok şey var. Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının nedeni, futbol dışı etkenlerle kulübün çevresinin kuşatılmış olmasıydı. Hatta bir noktada bana doping yapmaya bile kalktılar." şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, Türk futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

KULÜPTEN YANIT

Saint-Maximin'in doping iddialarının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü'nden derhal bir açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, Saint-Maximin'in sözlerinin gerçeği yansıtmadığı ve kulübün itibarını zedelemeye yönelik olduğu belirtildi:

"2024-25 sezonunda formamızı giymiş olan Allan Saint-Maximin’in, bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaları hayretle takip ettik. Sporcunun yaşadığı bir sağlık sorunu sonrasında kendisine uygulanan tedavi sürecine ilişkin gerçekleri kamuoyuna çarpıtarak aktarması, kulübümüzün itibarını zedelemeyi hedefleyen bir girişimdir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine ve kurumsal itibarımıza yönelik çarpıtılmış beyanlara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fenerbahçe, bu açıklamasıyla Saint-Maximin'in iddialarının asılsız olduğunu ve kulübün yasal haklarını kullanacağını açıkça belirtti. Bu olayla ilgili gelişmelerin nasıl seyredeceği merak konusu.